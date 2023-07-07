Буданов заявил, что успех наступления будет, но позже. Говорит: У нас меньше 10 месяцев
07.07.2023, 13:37
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)
Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что успех наступления Вооруженных Сил Украины будет, "но позже". Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.
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По его словам, наступление украинских подразделений продолжается.
"В целом, скажем так, идет. Успех будет, но позже", — заявил Буданов.
Он напомнил историю многомесячных боев за Бахмут.
"Россияне атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", — сказал начальник ГУР.
Ранее он заявил, что уход или смерть диктатора Владимира Путина пойдет только на пользу Украине.
- Буданов рассказал, что по зданию ГУР было нацелено два ракетных удара россиян, последний – в мае 2023 года.
- Глава ГУР вышел в прямой эфир и прокомментировал дезинформацию РФ о своей смерти или ранении: "Недоработанные фейки".
- Буданов сообщил, что оккупанты могли заминировать охладитель Запорожской атомной электростанции.
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