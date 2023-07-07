UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Буданов заявил, что успех наступления будет, но позже. Говорит: У нас меньше 10 месяцев

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 13:37
Буданов заявил, что успех наступления будет, но позже. Говорит: У нас меньше 10 месяцев - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что успех наступления Вооруженных Сил Украины будет, "но позже". Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

По его словам, наступление украинских подразделений продолжается. 

"В целом, скажем так, идет. Успех будет, но позже", — заявил Буданов.

Он напомнил историю многомесячных боев за Бахмут. 

"Россияне атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", — сказал начальник ГУР.

Ранее он заявил, что уход или смерть диктатора Владимира Путина пойдет только на пользу Украине.

Читайте также: В ГУР рассказали, как группа Буданова в 2016 году полностью уничтожила спецотряд ФСБ "Вымпел" в Крыму

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназапорожская областьразведканаступлениебахмутКирилл Буданов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 