Буданов заявил, что успех наступления будет, но позже. Говорит: У нас меньше 10 месяцев

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что успех наступления Вооруженных Сил Украины будет, "но позже". Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

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По его словам, наступление украинских подразделений продолжается.

"В целом, скажем так, идет. Успех будет, но позже", — заявил Буданов.

Он напомнил историю многомесячных боев за Бахмут.

"Россияне атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени", — сказал начальник ГУР.

Ранее он заявил, что уход или смерть диктатора Владимира Путина пойдет только на пользу Украине.

Буданов рассказал, что по зданию ГУР было нацелено два ракетных удара россиян, последний – в мае 2023 года.

Глава ГУР вышел в прямой эфир и прокомментировал дезинформацию РФ о своей смерти или ранении: "Недоработанные фейки".

Буданов сообщил, что оккупанты могли заминировать охладитель Запорожской атомной электростанции.

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