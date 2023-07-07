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Буданов заявив, що успіх наступу буде, але пізніше. Говорить: У нас менш ніж 10 місяців

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 13:37
Буданов заявив, що успіх наступу буде, але пізніше. Говорить: У нас менш ніж 10 місяців - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що успіх наступу Збройних Сил України буде, "але пізніше". Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

За його словами, наступ українських підрозділів продовжується.

"Загалом, скажімо так, йде. Успіх буде, але пізніше", — заявив Буданов.

Він нагадав історію багатомісячних боїв за Бахмут.

"Росіяни атакували його більш як 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше ніж 10 місяців часу", — сказав начальник ГУР.

Раніше він заявив, що відхід чи смерть диктатора Володимира Путіна піде лише на користь Україні.

Читайте також: У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ "Вимпел" у Криму

Дмитро Гриниченко
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