Буданов заявив, що успіх наступу буде, але пізніше. Говорить: У нас менш ніж 10 місяців

Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що успіх наступу Збройних Сил України буде, "але пізніше". Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, наступ українських підрозділів продовжується.

"Загалом, скажімо так, йде. Успіх буде, але пізніше", — заявив Буданов.

Він нагадав історію багатомісячних боїв за Бахмут.

"Росіяни атакували його більш як 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше ніж 10 місяців часу", — сказав начальник ГУР.

Раніше він заявив, що відхід чи смерть диктатора Володимира Путіна піде лише на користь Україні.

Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.

Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "Недопрацьовані фейки".

Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.

Читайте також: У ГУР розповіли, як група Буданова у 2016 році повністю знищила спецзагін ФСБ "Вимпел" у Криму

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.