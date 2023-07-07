Буданов заявив, що успіх наступу буде, але пізніше. Говорить: У нас менш ніж 10 місяців
07.07.2023, 13:37
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)
Начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що успіх наступу Збройних Сил України буде, "але пізніше". Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.
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За його словами, наступ українських підрозділів продовжується.
"Загалом, скажімо так, йде. Успіх буде, але пізніше", — заявив Буданов.
Він нагадав історію багатомісячних боїв за Бахмут.
"Росіяни атакували його більш як 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше ніж 10 місяців часу", — сказав начальник ГУР.
Раніше він заявив, що відхід чи смерть диктатора Володимира Путіна піде лише на користь Україні.
- Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.
- Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "Недопрацьовані фейки".
- Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.
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