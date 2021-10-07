Будет отдельное общение со "слугами", не голосовавшими за отставку Разумкова – Арахамия

С депутатами Слуги народа, которые не голосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, будет отдельное личное общение. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия на брифинге.

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"Будет общение с каждым депутатом отдельно. Отдельная судьба у каждого", – сказал Арахамия.

На вопрос журналистки, заставляли ли не голосовавших депутатов писать заявления на выход из фракции, Арахамия ответил, что такого не было. Он предположил, что не отдали голоса те, кого связывают персональные отношения.

"Даже те люди, которые не голосовали, говорят, что партийно правильно было бы голосовать, но у меня есть персональные партийные отношения, и я не могу через себя просто пойти", – передал их слова глава фракции.

На сайте Рады указано, что отставку Разумкова не поддержали такие "слуги":

голосовали против – Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Нелли Яковлева, Василий Мокан, Оксана Дмитриева, Олег Воронько;

воздержались – Александр Бакумов, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша, Валерий Божик;

не голосовали – Максим Бужанский, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Николай Сольский, Роман Соха, Михаил Крячко, Ольга Коваль;

отсутствовали – Сергей Бабак, Константин Касай, Михаил Новиков, Евгений Петруняк, Александр Ткаченко, Иван Юнаков, Любовь Шпак, Ольга Саладуха, Дмитрий Наталуха, Дарья Володина, Олег Арсенюк.

Конфликт между руководством фракции СН и Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера Рады.

Сегодня, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова. Нового спикера Рада избрать не успела и проведет голосование после часа правительства завтра, 8 октября. Слуга народа предлагает кандидатуру Руслана Стефанчука.

Комментируя отставку, Разумков заявил, что в Раде создана новая коалиция.

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Владислава Михайленко

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