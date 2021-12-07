Будущий канцлер Германии предостерег Россию: Никто не должен перекраивать границы
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен наращиванием войск России вблизи Украины и заявил, что никто не должен перекраивать границы. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Der Standard.
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Журналисты отмечают, что Шольц выразил обеспокоенность российскими войсками на украинских границах и назвал неприемлемыми угрозы Украине. Он подчеркнул важность "сильного Европейского Союза" и трансатлантического партнерства.
"Это включает в себя нерушимость и неприкосновенность границ. Очень, очень важно, чтобы никто не листал учебники истории ради возможности перекроить границы", – сказал Шольц.
У него также спрашивали, может ли российско-немецкий газопровод Северный поток-2 быть инструментом давления.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине. Это очень серьезная ситуация. Мы однозначно настаиваем на нерушимости границ", – ответил Шольц.
- Партия Шольца СДПГ победила на сентябрьских выборах в Бундестаг, после чего сформировала коалицию с Зелеными и СвДП. 8 декабря Шольц будет избран новым канцлером Германии.
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- Сегодня, 7 декабря, по видеосвязи состоятся переговоры президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной. LIGA.net ведет хронику с главными новостями этого события.
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