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Будущий канцлер Германии предостерег Россию: Никто не должен перекраивать границы

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 14:48
Будущий канцлер Германии предостерег Россию: Никто не должен перекраивать границы - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен наращиванием войск России вблизи Украины и заявил, что никто не должен перекраивать границы. Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Der Standard.

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Журналисты отмечают, что Шольц выразил обеспокоенность российскими войсками на украинских границах и назвал неприемлемыми угрозы Украине. Он подчеркнул важность "сильного Европейского Союза" и трансатлантического партнерства.

"Это включает в себя нерушимость и неприкосновенность границ. Очень, очень важно, чтобы никто не листал учебники истории ради возможности перекроить границы", – сказал Шольц.

У него также спрашивали, может ли российско-немецкий газопровод Северный поток-2 быть инструментом давления.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине. Это очень серьезная ситуация. Мы однозначно настаиваем на нерушимости границ", – ответил Шольц.

Читайте также: "Держит линию Меркель". Канцлером Германии станет Олаф Шольц: что это меняет для Украины

Марк Сировой
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вторжение границы войска россии олаф шольц
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