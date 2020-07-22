Бывший замглавы СБУ: БТР в Луцке выглядел немного смешно

Другой экс-чиновник СБУ недоумевает, почему этим инцидентом занимались, прежде всего, силы МВД, а не Службы безопасности

Бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский иронически отнесся к действиям правоохранителей после того, как захвативший в Луцке автобус с заложниками сдался. Об этом говорится в материале ВВС Украина.

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"Учитывая, что террорист вышел сам и ему уже одели наручники, демонстрация БТР и свето-шумовой гранаты - это либо глупость, либо попытка продемонстрировать свое участие. Это выглядит немного смешно", - сказал Скипальский.

Другой бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун недоумевает, почему этим инцидентом занимались, прежде всего, силы МВД, когда противодействие терроризму — это функция СБУ.

"Терактом должен был заниматься антитеррористический центр СБУ. Почему там был министр (Арсен Аваков)? Потому что у него больший политический вес? Это неправильно", - сказал Ягун.

Он также раскритиковал ночной допрос подозреваемого. "Если мы действуем как боевики, то нет вопросов, но нельзя допрашивать человека без официального подозрения да еще и ночью. Потому что это запрещено Уголовным процессуальным кодексом. Это выходит за рамки", - сказал Ягун.

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В отношении, стоило ли президенту Владимиру Зеленскому выполнять требование Максима Кривоша, мнения Ягуна и Скипальского разошлись.

Скипальский считает, что действия Кривоша нельзя сравнивать с действиями террористов, требования которых носят политический характер или представляют угрозу для безопасности страны. "В этом случае требования были нетипичные, замешанные на психологическом и эмоциональном состоянии", - сказал экс-замглавы СБУ.

"Думаю, в этом случае ничего страшного не произошло в нашей стране от того, что позвонил президент, и после этого заложников освободили", - считает Скипальский.

Ягун же видит серьезные риски от такого шага президента в будущем. По его мнению, история в Луцке показывает, что на президента можно давить. Это может привести к повторению подобных случаев.

Ягун убежден, что переговоры с террористами должны оставаться исключительно на уровне спецслужб.

21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус , в котором находились 13 заложников.

, в котором находились 13 заложников. Им оказался 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д. Он является автором книги "Философия преступника", которую издал под псевдонимом Максим Плохой, также известно, что Кривош оказывал волонтерскую помощь в сфере зоозащиты.

Он потребовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а о т Зеленского прорекламировать документальный фильм об эксплуатации животных "Земляне" . В случае невыполнения требований он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонил журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.

Около 21:00 Зеленский "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", а также опубликовал скриншоты требований злоумышленника. Позже Зеленский удалил опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполнил требование террориста. Президент произнес: этот пост.

В 21:46 глава МВД Арсен Аваков сообщил в Twitter, что заложников освободили, а Кривоша задержали. При этом на видео стримов все выглядело так, будто террориста задержали в результате штурма: к автобусу подъехал БТР, взорвалась свето-шумовая граната, из БТР выбежали спецназовцы...

Позже было опубликовано видео с другой точки, на котором запечатлено, как Кривош Прошла почти минута, прежде чем к нему подошли правоохранители и, быстро обыскав, надели на него наручники. Только после этого к месту происшествия подъехал спецназ на БТР. спокойно выходит из автобуса.

психологически подавить волю преступника". В СБУ пояснили, что должны были убедиться в отсутствии в автобусе взрывного устройства, которым террорист мог управлять дистанционно. А вот замглавы МВД Антон Геращенко сказал, что таким образом правоохранители хотели "

Вадим Ребрина

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