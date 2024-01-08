Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 января

Массированная ракетная атака РФ по Украине, закупка некачественных бронежилетов для ВСУ, союзники не требуют от Украины переговоров и другие новости

МиГ-31К с ракетой "Кинжал" (Фото: EPA)

1. Ту-95МС атаковали Украину ракетами. РФ подняла 11 бортов, были запущены "Кинжалы" и Х-22. Ранним утром 8 января стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты воздушного базирования по Украине. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил. Также оккупанты применили ракеты "Кинжал" с МиГ-31К (подробнее).

2. Кривой Рог и Новомосковск. РФ ударила по ТРЦ, повреждены жилые дома, пропал свет — фото. В Кривом Роге и Новомосковске после утренней атаки россиян 8 января есть разрушения, пропал свет. В Кривом Роге поврежден торговый центр и более 20 частных домов – 59-летний мужчина получил осколочные ранения, он в удовлетворительном состоянии. В Новомосковске — 24 раненых, среди которых пятеро детей. Всех госпитализировали. В городе есть разрушения, был пожар (подробнее).

3. Залужный: Россия атаковала Кинжалами, Х-22, С-300, Х-101, Искандерами и Х-31 – 33 прилета. Российские оккупанты запустили по Украине 59 ракет и дронов во время массированного удара ночью и утром 8 января. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Силы противовоздушной обороны сбили все "шахеды" и 18 крылатых ракет (подробнее).

4. Маск употребляет грибы, кетамин и кокаин, это угрожает бизнесу – The Wall Street Journal. Члены правления и топ-менеджмент компаний, причастных к Илону Маску, обеспокоены, что миллиардер употребляет наркотики, сообщает The Wall Street Journal. Это и может быть причиной странных чудачеств и высказываний Маска (подробнее).

5. ГБР: Минобороны в 2022 году купило 50 000 некачественных бронежилетов для армии. Экс-чиновникам Минобороны сообщено о подозрениях в растрате почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов, информирует Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора. О подозрении сообщили экс-заместителю министра обороны Украины, бывшему руководителю одного из департаментов МО и бывшему начальнику управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ (подробнее).

6. Переправлял уклонистов за границу: в Киеве задержан экс-советник Администрации времен Януковича. Бывший советник главы Администрации экс-президента Виктора Януковича организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через границу за $7000. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Козии В.П. Он был советником народного депутата девятого созыва от запрещенной партии ОПЗЖ Сергея Левочкина (подробнее).

7. Союзники Украины не просят о переговорах с РФ, чтобы заморозить войну – Кулеба. Страны-партнеры не просят Украину начать переговоры с РФ и заморозить войну, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В войне Украина должна победить, а Россия – проиграть, рассказал он в интервью испанскому изданию El País (подробнее).

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