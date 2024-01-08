Сім головних новин України та світу на 19:00 8 січня

Масована ракетна атака Росії по Україні, закупівля неякісних бронежилетів для ЗСУ, союзники не вимагають від України переговорів та інші новини

МіГ-31К з ракетою "Кинджал" (Фото: EPA)

1. Ту-95МС атакували Україну ракетами. РФ підняла 11 бортів, були запущені "Кинджали" та Х-22. Рано-вранці 8 січня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети повітряного базування по Україні. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил. Також окупанти застосували ракети "Кинджал" з МіГ-31К (детальніше).

2. Кривий Ріг та Новомосковськ. РФ вдарила по ТРЦ, пошкоджено житлові будинки, зникло світло — фото. У Кривому Розі та Новомосковську після ранкової атаки росіян 8 січня є руйнування, зникло світло. У Кривому Розі пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків — 59-річний чоловік отримав осколкові поранення, він у задовільному стані. У Новомосковську — 24 поранені, серед яких п'ятеро дітей. Усіх госпіталізували. У місті є руйнування, була пожежа (детальніше).

3. Залужний: Росія атакувала Кинджалами, Х-22, С-300, Х-101, Іскандерами та Х-31 – 33 прильоти. Російські окупанти запустили по Україні 59 ракет і дронів під час масованого удару вночі та вранці 8 січня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Сили протиповітряної оборони збили всі "шахеди" та 18 крилатих ракет (детальніше).

4. Маск вживає гриби, кетамін та кокаїн, це загрожує бізнесу – The Wall Street Journal. Члени правління та топменеджмент компаній, дотичних до Ілона Маска, занепокоєні, що мільярдер вживає наркотики, повідомляє The Wall Street Journal. Це і може бути причиною дивних витівок та висловлювань Маска (детальніше).

5. ДБР: Міноборони у 2022 році купило 50 000 неякісних бронежилетів для армії. Експосадовцям Міноборони повідомлено про підозри в розтраті майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів, інформує Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора. Про підозру повідомили ексзаступнику міністра оборони України, колишньому керівнику одного з департаментів МО та ексначальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ (детальніше).

6. Переправляв ухилянтів за кордон: у Києві затримали ексрадника Адміністрації часів Януковича. Колишній радник голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича організував схему із незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон за $7000. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів, що йдеться про Козія В. П. Він був радником народного депутата дев'ятого скликання від забороненої партії ОПЗЖ Сергія Льовочкіна (детальніше).

7. Союзники України не просять про переговори з РФ, щоб заморозити війну – Кулеба. Країни-партнери не просять Україну розпочати переговори з РФ та заморозити війну, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У війні Україна має перемогти, а Росія – програти, розповів він в інтерв'ю іспанському виданню El País (детальніше).

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