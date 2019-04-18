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18.04.2019, 11:41

Сколько времени украинцы дадут новому президенту: опрос Рейтинга

Сколько времени украинцы дадут новому президенту: опрос Рейтинга - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

48% украинцев ожидают улучшения ситуации в стране. 50% опрошенных готовы ждать результатов более года

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Социологическая группа Рейтинг выяснила, сколько украинцев ожидают от следующего президента изменений в Украине и как скоро хотят видеть результаты его деятельности. Опрос опубликован на официальном сайте.

Согласно опросу, после второго тура, когда пост президента могут занять Петр Порошенко или Владимир Зеленский, 48% украинцев ожидают улучшения ситуации в стране.

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25% респондентов не имеют никаких надежд на изменения, еще 10% - ожидают ухудшения.

"Относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития после выборов, среди жителей юга и востока, более младших опрошенных и избирателей Зеленского", - сказано в сообщении.

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Половина всех опрошенных (50%) респондентов считают, что команде команде следующего президента нужно дать не меньше года, чтобы он показал результаты своей деятельности.

Несмотря на это, четверть участников опроса хочет, чтобы изменения были видны уже через 6 месяцев после выборов, еще 14% - хотят увидеть их за квартал, 8% - ждут немедленных изменений.

"Среди молодых опрошенных, жителей юга и центра несколько больше тех, кто готов подождать год или дольше, чтобы увидеть достижения работы будущего главы государства", - отмечают социологи.

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Опрошены были 3000 украинцев старше 18 лет методом личного формализованного интервью на всей территории Украины без учета оккупированных территорий Крыма и Донбасса с 12 по 16 апреля 2019. Погрешность - не более 1,8%.

Читайте также: Дебаты - будут. О чем договорились команды Порошенко и Зеленского

Ранее сегодня, 18 апреля, сообщалось, что согласно новому опросу Рейтинга, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором 73% украинцев проголосуют за Зеленского, а 27% - за Порошенко

Вечером 17 апреля КМИС показал данные телефонного опроса, где разрыв между кандидатами сократился: за Порошенко 35% тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать, за Зеленского - 65%. При этом днем 17 апреля та же компания опубликовала итоги "классического" опроса: за Порошенко - 25,4%, за Зеленского - 72,2%. 

Завтра, 19 апреля, на НСК Олимпийский пройдут дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. 

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Теги: ожидания, рейтинг, президент, опрос, выборы-2019
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