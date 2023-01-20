Чехия и Словакия готовы передать свои танки Leopard Украине – FAZ

Словакия и Чехия готовы отказаться в пользу Украины от немецких танков Leopard 2A4, которые они должны получить по "круговой сделке". Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Издание ссылается на источники в дипломатических кругах, которые утверждают, что Братислава и Прага рассматривают вариант перенаправить поставляемые им немецкие танки непосредственно Украине.

Обе страны ранее передали Киеву десятки единиц собственной бронетехники советского производства в рамках так называемого "кругового обмена", по которому они должны взамен получить немецкие танки Leopard 2A4. Они уже получили первую часть этой поставки и ведут подготовку экипажей для них.

По сообщению газеты, Словакия и Чехия должны получить еще около 30 танков Leopard 2A4, которые были списаны с вооружения бундесвером и армией Швейцарии и в настоящее время находятся на хранении и ремонте в Германии. Именно эти танки, как сообщается, и предлагается перенаправить в Украину.

Сегодня представитель правительства Германии заявил, что Польша может отправить танки Leopard 2 Украине даже без прямого разрешения Берлина.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что одна из стран, эксплуатирующих танки Leopard немецкого производства, уже официально запросила у Берлина разрешение на поставку тяжелой бронетехники Украине.

На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

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Сергій Бережний

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