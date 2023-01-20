UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чехия и Словакия готовы передать свои танки Leopard Украине – FAZ

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 15:51
Чехия и Словакия готовы передать свои танки Leopard Украине – FAZ - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

Словакия и Чехия готовы отказаться в пользу Украины от немецких танков Leopard 2A4, которые они должны получить по "круговой сделке". Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание ссылается на источники в дипломатических кругах, которые утверждают, что Братислава и Прага рассматривают вариант перенаправить поставляемые им немецкие танки непосредственно Украине.

Обе страны ранее передали Киеву десятки единиц собственной бронетехники советского производства в рамках так называемого "кругового обмена", по которому они должны взамен получить немецкие танки Leopard 2A4. Они уже получили первую часть этой поставки и ведут подготовку экипажей для них.  

По сообщению газеты, Словакия и Чехия должны получить еще около 30 танков Leopard 2A4, которые были списаны с вооружения бундесвером и армией Швейцарии и в настоящее время находятся на хранении и ремонте в Германии. Именно эти танки, как сообщается, и предлагается перенаправить в Украину. 

Сегодня представитель правительства Германии заявил, что Польша может отправить танки Leopard 2 Украине даже без прямого разрешения Берлина.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что одна из стран, эксплуатирующих танки Leopard немецкого производства, уже официально запросила у Берлина разрешение на поставку тяжелой бронетехники Украине.

Смотрите также: В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
словакия чехия танки военная помощь Leopard Leopard 2A4
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 