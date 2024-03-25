Черноморский флот РФ должен потерять возможность существовать на востоке моря — Зеленский

Зеленский заявил, что российские военные корабли уже потеряли возможность вести операции в западной части Черного моря

Владимир Зеленский (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости лишить Черноморский флот России возможности действовать в восточной части Черного моря. Об этом он сказал в обращении по случаю дня Службы безопасности Украины.

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По его словам, сейчас украинцы ждут от СБУ еще большей результативности.

Он отметил, что военным кораблям оккупантов уже нет места в западной части Черного моря и вблизи временно оккупированного Крыма.

"Но пусть они лишатся возможности оперировать и на востоке Черноморской акватории. Каждый оккупант уже очень четко понимает, что нигде на украинской земле они не могут чувствовать себя спокойно", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что россияне должны потерять еще больше логистики, штабов и складов, которые являются материальной основой войны.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки 23 марта по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Черноморский флот РФ пока "функционально не активен", а Россия сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там ее корабли тонут.

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