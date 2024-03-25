Чорноморський флот РФ має втратити можливість існувати на сході моря — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність позбавити Чорноморський флот Росії можливості діяти у східній частині Чорного моря. Про це він сказав у зверненні з нагоди дня Служби безпеки України.
За його словами, зараз українці чекають від СБУ ще більшої результативності.
Він зазначив, що військовим кораблям окупантів вже немає місця у західній частині Чорного моря та поблизу тимчасово окупованого Криму.
"Але нехай вони втратять можливість оперувати і на сході Чорноморської акваторії. Кожен окупант уже дуже чітко розуміє, що ніде на українській землі вони не можуть почуватися спокійно", – сказав Зеленський.
Глава держави заявив, що росіяни мають втратити ще більше логістики, штабів та складів, які є матеріальною основою війни.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- Глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ поки що "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть.
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