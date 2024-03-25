Чорноморський флот РФ має втратити можливість існувати на сході моря — Зеленський

Зеленський заявив, що російські військові кораблі вже втратили можливість вести операції в західній частині Чорного моря

Володимир Зеленський (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність позбавити Чорноморський флот Росії можливості діяти у східній частині Чорного моря. Про це він сказав у зверненні з нагоди дня Служби безпеки України.

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За його словами, зараз українці чекають від СБУ ще більшої результативності.

Він зазначив, що військовим кораблям окупантів вже немає місця у західній частині Чорного моря та поблизу тимчасово окупованого Криму.

"Але нехай вони втратять можливість оперувати і на сході Чорноморської акваторії. Кожен окупант уже дуже чітко розуміє, що ніде на українській землі вони не можуть почуватися спокійно", – сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що росіяни мають втратити ще більше логістики, штабів та складів, які є матеріальною основою війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ поки що "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть.

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