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Черновол: ГБР открыло против меня еще одно дело – из-за наградного автомата

Черновол: ГБР открыло против меня еще одно дело – из-за наградного автомата - Фото
Татьяна Черновол (Фото: пресс-служба Народного фронта)
24.05.2020, 20:35

Экс-депутат Татьяна Черновол сообщила, что ГБР начало против нее еще одно расследование

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что Госбюро расследований проводит расследование из-за ее наградного автомата. Об этом сообщает hromadske.

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"Недавно я узнала, что против меня еще открыли дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный", – рассказала экс-депутат.

По ее словам, делом занимается ГБР.

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Наталия Медведева
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