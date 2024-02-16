Черные "шахеды". НАПК пополнило базу иностранных компонентов деталями российских БпЛА

В агентстве отметили, что БпЛА такого вида украинские Силы обороны уже сбивали в Киеве, Харькове и Херсонской области

"Шахеды" (Фото: Сергей Наев)

Национальное агентство по предотвращению коррупции пополнило базу иностранных компонентов в оружии деталями беспилотников "шахедов" черного цвета. Об этом сообщил пресс-центр НАПК.

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Отмечается, что для осложнения ночной работы украинской противовоздушной обороны Россия начала применять ударные БпЛА Shahed-136 черного цвета.

В частности, НАПК пополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии чипами обновленных иранских "шахедов". В агентстве отметили, что БпЛА такого вида украинские Силы обороны уже сбивали в Киеве, Харькове и Херсонской области.

"Без чипов иностранного производства эти дроны не были бы способны выполнять свои задачи и атаковать украинские мирные города", – отметили в НАПК.

Скриншот: НАПК

Скриншот: НАПК

Также НАПК сообщило, что несмотря на постоянную модернизацию и локализацию производства в зависимости от иностранных технологий и компонентов, российские "шахеды" все еще мало отличаются от иранских.

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В ноябре представитель ВС Игнат заявил, что россияне начали использовать дроны-камикадзе Shahed черного цвета с покрытием из карбономатериала. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, а черный цвет усложняет визуальную привязку для противовоздушной обороны.

20 ноября университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура" в Иране объявил о выпуске нового беспилотника Shahed-238.

4 декабря Игнат заявил, что российские оккупанты начали красить дроны-камикадзе Shahed-136 в черный цвет из баллончиков.

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