Удар по драмтеатру у Чернігові: у ракеті "Іскандер-К" знайшли чотири американські деталі – фото

НАЗК повідомило, що російську ракету "Іскандер-К" виготовили не раніше березня 2023 року

Чернігівський драмтеатр (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у російській крилатій ракеті 9М727 "Іскандер-К", якою 19 серпня 2023 року російська армія вдарила по драмтеатру в Чернігові, чотири деталі виробництва США. В агентстві зазначили, цю ракету виготовили не раніше березня 2023 року. НАЗК повідомило, що ці деталі додали до Єдиної відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

В агентстві зазначили, що йдеться про компоненти з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К".

Окрім цього, експерти визначили, що цю ракету виготовили не раніше березня 2023 року. НАЗК допускає, що ці компоненти могли поставити до Росії вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте також: Для виробництва мікрочипів Росія купує західне обладнання ASML по частинах – ЕП

Деталь з російської ракети, якою вдарили по драмтеатру в Чернігові (Скриншот: НАЗК)

Деталь з російської ракети, якою вдарили по драмтеатру в Чернігові (Скриншот: НАЗК)

Деталь з російської ракети, якою вдарили по драмтеатру в Чернігові (Скриншот: НАЗК)

ДОВІДКА Maxim Integrated – американська дочірня компанія Analog Devices. Вона розробляє, виробляє та продає аналогові та змішані інтегральні схеми для автомобільного, промислового, комунікаційного, споживчого та обчислювального ринків. До відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї Maxim Integrated – американська дочірня компанія Analog Devices. Вона розробляє, виробляє та продає аналогові та змішані інтегральні схеми для автомобільного, промислового, комунікаційного, споживчого та обчислювального ринків. До відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї входить близько 150 компонентів, які виготовила ця компанія і які були знайдені всередині російської зброї, зокрема: крилатої ракети Х-101, бойового ударного вертольота Ка-52, БпЛА Shahed-131 тощо.

Чернігівський драмтеатр (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Читайте також: Експертиза підтвердила. Росія вдарила по Харкову ракетою від КНДР – генпрокурор