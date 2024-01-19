Удар по драмтеатру у Чернігові: у ракеті "Іскандер-К" знайшли чотири американські деталі – фото
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у російській крилатій ракеті 9М727 "Іскандер-К", якою 19 серпня 2023 року російська армія вдарила по драмтеатру в Чернігові, чотири деталі виробництва США. В агентстві зазначили, цю ракету виготовили не раніше березня 2023 року. НАЗК повідомило, що ці деталі додали до Єдиної відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї.
В агентстві зазначили, що йдеться про компоненти з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99 крилатої ракети 9М727 "Іскандер-К".
Окрім цього, експерти визначили, що цю ракету виготовили не раніше березня 2023 року. НАЗК допускає, що ці компоненти могли поставити до Росії вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
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- 19 серпня, близько 11:30, російські терористи вдарили по центру Чернігова. Момент удару потрапив на відео. Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів.
- Опісля очільник місцевої ОВА Чаус заявив, що у чернігівському драмтеатрі, по якому 19 серпня завдали ракетного удару російські окупанти, відбувалася не "виставка дронів, а закритий захід".
- На ранок 20 серпня у лікарнях Чернігова залишалася 41 людина. 15 осіб було прооперовано. Загалом внаслідок чергового терору росіян загинули сім осіб, серед яких — шестирічна дитина. Загальна кількість поранених — 143 особи.
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