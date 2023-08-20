У драмтеатрі Чернігова відбувався "закритий захід, а не виставка дронів" – влада
У чернігівському драмтеатрі, по якому 19 серпня завдали ракетного удару російські окупанти, відбувалася не "виставка дронів, а закритий захід". Про це в ефірі телемарафону заявив очільник місцевої ОВА В'ячеслав Чаус.
"Організатори звернулися з листом, що вони проводитимуть закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів", – наголосив він.
Чаус додав, що наразі тривають слідчі дії.
За його словами, "сторонніх відвідувачів у драмтеатрі Чернігова у момент удару не було, але це має встановити слідство".
Він розповів, що серед учасників та організаторів заходу "дуже мало постраждалих", оскільки під час повітряної тривоги вони всі начебто спустилися в укриття, перебуваючи там в момент "прильоту".
"Більшість постраждалих – це саме люди, які заходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті", – заявив глава Чернігівської ОВА.
- 19 серпня, близько 11:30, російські терористи вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Момент удару потрапив на відео.
- Удар Росії по Чернігову був по виставці виробників дронів, повідомили у телемарафоні.
- На ранок 20 серпня у лікарнях Чернігова залишається 41 людина. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 людей було прооперовано. Загалом внаслідок чергового терору росіян загинули сім осіб, серед яких – шестирічна дитина. Загальне число поранених – 143 людини.
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