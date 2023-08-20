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У драмтеатрі Чернігова відбувався "закритий захід, а не виставка дронів" – влада

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 14:45
У драмтеатрі Чернігова відбувався
Наслідки ракетного удару по драмтеатру у Чернігові (фото: ЕРА)

У чернігівському драмтеатрі, по якому 19 серпня завдали ракетного удару російські окупанти, відбувалася не "виставка дронів, а закритий захід". Про це в ефірі телемарафону заявив очільник місцевої ОВА В'ячеслав Чаус.

"Організатори звернулися з листом, що вони проводитимуть закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів", – наголосив він.

Чаус додав, що наразі тривають слідчі дії.

За його словами, "сторонніх відвідувачів у драмтеатрі Чернігова у момент удару не було, але це має встановити слідство".

Він розповів, що серед учасників та організаторів заходу "дуже мало постраждалих", оскільки під час повітряної тривоги вони всі начебто спустилися в укриття, перебуваючи там в момент "прильоту". 

"Більшість постраждалих – це саме люди, які заходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті", – заявив глава Чернігівської ОВА.

Читайте також: Організатор виставки дронів у Чернігові: Інформації про місце не було у відкритому доступі

Мілана Головань
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