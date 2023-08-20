В драмтеатре Чернигова проходило "закрытое мероприятие, а не выставка дронов" – власти
В черниговском драмтеатре, по которому 19 августа нанесли ракетный удар российские оккупанты, проходила не "выставка дронов, а закрытое мероприятие". Об этом в эфире телемарафона заявил глава местного ОВА Вячеслав Чаус.
"Организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров. Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Эта мера не предусматривала привлечения зрителей", – подчеркнул он.
Чаус добавил, что в настоящее время продолжаются следственные действия.
По его словам, "посторонних посетителей в драмтеатре Чернигова в момент удара не было, но это должно установить следствие".
Он рассказал, что среди участников и организаторов мероприятия "очень мало пострадавших", поскольку во время воздушной тревоги они якобы спустились в укрытие, находясь там в момент "прилета".
"Большинство пострадавших – это именно люди, которые заходили и проходили рядом, проезжали на транспорте", – заявил глава Черниговской ОВД.
- 19 августа, около 11:30, российские террористы ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой. Момент удара попал на видео.
- Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов, сообщили в телемарафоне.
- На утро 20 августа в больницах Чернигова остается 41 человек. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь, 15 человек были прооперированы. Всего вследствие очередного террора россиян погибли семь человек, среди которых – шестилетний ребенок. Общее число раненых – 143 человека.
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