В драмтеатре Чернигова проходило "закрытое мероприятие, а не выставка дронов" – власти

В черниговском драмтеатре, по которому 19 августа нанесли ракетный удар российские оккупанты, проходила не "выставка дронов, а закрытое мероприятие". Об этом в эфире телемарафона заявил глава местного ОВА Вячеслав Чаус.

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"Организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров. Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Эта мера не предусматривала привлечения зрителей", – подчеркнул он.

Чаус добавил, что в настоящее время продолжаются следственные действия.

По его словам, "посторонних посетителей в драмтеатре Чернигова в момент удара не было, но это должно установить следствие".

Он рассказал, что среди участников и организаторов мероприятия "очень мало пострадавших", поскольку во время воздушной тревоги они якобы спустились в укрытие, находясь там в момент "прилета".

"Большинство пострадавших – это именно люди, которые заходили и проходили рядом, проезжали на транспорте", – заявил глава Черниговской ОВД.

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