Удар по театру в Чернигове: В ракете Искандер-К нашли четыре американские детали – фото

Черниговский драмтеатр (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило в российской крылатой ракете 9М727 Искандер-К, которой 19 августа 2023 года российская армия ударила по драмтеатру в Чернигове, четыре детали производства США. В агентстве отметили, что эта ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года. НАПК сообщило, что эти детали добавили в Единую открытую базу данных иностранных компонентов в оружии.

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В агентстве отметили, что речь идет о компонентах из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К".

Кроме того, эксперты определили, что эту ракету изготовили не раньше марта 2023 года. НАПК допускает, что эти компоненты могли поставить в Россию уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Деталь из российской ракеты, ударившей по драмтеатру в Чернигове (Скриншот: НАПК)

Деталь из российской ракеты, ударившей по драмтеатру в Чернигове (Скриншот: НАПК)

Деталь из российской ракеты, ударившей по драмтеатру в Чернигове (Скриншот: НАПК)

СПРАВКА. Maxim Integrated – американская дочерняя компания Analog Devices. Она разрабатывает, производит и продает аналоговые и смешанные интегральные схемы для автомобильного, промышленного, коммуникационного, потребительского и вычислительного рынков. В открытую базу данных иностранных компонентов в оружии Maxim Integrated – американская дочерняя компания Analog Devices. Она разрабатывает, производит и продает аналоговые и смешанные интегральные схемы для автомобильного, промышленного, коммуникационного, потребительского и вычислительного рынков. В открытую базу данных иностранных компонентов в оружии входит около 150 компонентов, которые изготовила эта компания и, которые были найдены внутри российского оружия, в частности: крылатой ракеты Х-101, боевого ударного вертолета Ка-52, БпЛА Shahed-131 и др.

Черниговский драмтеатр (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

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