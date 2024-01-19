Удар по театру в Чернигове: В ракете Искандер-К нашли четыре американские детали – фото
Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило в российской крылатой ракете 9М727 Искандер-К, которой 19 августа 2023 года российская армия ударила по драмтеатру в Чернигове, четыре детали производства США. В агентстве отметили, что эта ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года. НАПК сообщило, что эти детали добавили в Единую открытую базу данных иностранных компонентов в оружии.
В агентстве отметили, что речь идет о компонентах из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99 крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К".
Кроме того, эксперты определили, что эту ракету изготовили не раньше марта 2023 года. НАПК допускает, что эти компоненты могли поставить в Россию уже после начала полномасштабного вторжения в Украину.
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- 19 августа, около 11:30, российские террористы ударили по центру Чернигова. Момент удара попал на видео. Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов.
- Впоследствии глава местной ОВА Чаус заявил, что в черниговском драмтеатре, по которому 19 августа нанесли ракетный удар российские оккупанты, проходила не "выставка дронов, а закрытое мероприятие".
- К утру 20 августа в больницах Чернигова оставался 41 человек. 15 человек были прооперированы. Всего в результате очередного террора россиян погибли семь человек, среди которых шестилетний ребенок. Общее количество раненых – 143 человека.
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