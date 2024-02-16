Чорні "шахеди". НАЗК поповнило базу іноземних компонентів деталями російських БпЛА

У агентстві зауважили, що БпЛА такого виду українські Сили оборони вже збивали в Києві, Харкові та на Херсонщині

"Шахеди" (Фото: Сергій Наєв)

Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило базу іноземних компонентів у зброї деталями безпілотників "шахедів" чорного кольору. Про це повідомив пресцентр НАЗК.

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Зазначається, що для ускладнення нічної роботи української протиповітряної оборони Росія почала застосовувати ударні БпЛА Shahed-136 чорного кольору.

Зокрема НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї чипами оновлених іранських "шахедів". У агентстві зауважили, що БпЛА такого виду українські Сили оборони вже збивали в Києві, Харкові та на Херсонщині.

"Без чипів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої задачі та атакувати українські мирні міста", — зазначили в НАЗК.

Скриншот: НАЗК

Скриншот: НАЗК

Також НАЗК повідомило, що попри постійну модернізацію та локалізацію виробництва залежно від іноземних технологій та компонентів, російські "шахеди" все ще мало відрізняються від іранських.

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У листопаді речник ПС Ігнат заявив, що росіяни почали використовувати дрони-камікадзе Shahed чорного кольору з покриттям з карбономатеріалу. Карбон є поглинальним матеріалом для радіолокаційного сигналу, а чорний колір ускладнює візуальну прив'язку для протиповітряної оборони.

20 листопада університет аерокосмічних наук та технологій "Ашура" в Ірані оголосив про випуск нового безпілотника Shahed-238.

4 грудня Ігнат заявив, що російські окупанти почали фарбувати дрони-камікадзе Shahed-136 у чорний колір із балончиків.

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