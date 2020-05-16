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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 16 мая

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 16 мая - Фото
16.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ ВЫЗДОРОВЕЛО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ. В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 528 человек, из них 49 детей и 92 медработника, выздоровели 433 человека. "Это наибольшее количество за все время пандемии", - сказал глава МОЗ Максим Степанов (подробнее).

2. В УКРАИНЕ СПАД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ОЖИДАЕТСЯ В КОНЦЕ МАЯ — ИССЛЕДОВАНИЕ. Команда проекта Форсайт COVID-19 мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ имени Игоря Сикорского сделала прогноз, когда в Украине может начаться спад эпидемии коронавируса (подробнее).

3. НА СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ ТКГ УКРАИНА ПРЕДСТАВИТ ГРУППУ ОРДЛО — ЕРМАК. На следующей встрече трехсторонней контактной группы (Украина, Россия и ОБСЕ) в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа внутренне перемещенных лиц (подробнее).

4. КОРОНАВИРУС. В ПОЛОВИНЕ ОБЛАСТЕЙ МЕДИКАМ ЕЩЕ НЕ ВЫПЛАТИЛИ НАДБАВКИ ЗА МАРТ. 14 областей из 24-х выплатили врачам все надбавки до 300% за март за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Истории|«Могут сжечь по-тихому». Как село ополчилось против трех медсестер из-за коронавируса



Вадим Ребрина
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