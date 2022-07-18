Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 18 июля

1. ТРАСС ЗАЯВИЛА О ГОТОВНОСТИ ВСТРЕТИТЬСЯ "ЛИЦОМ К ЛИЦУ" С ПУТИНЫМ И ЛАВРОВЫМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в случае своего избрания премьер-министром (подробнее).

2. ФИНАНСИРОВАВШИЙ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 НЕМЕЦКИЙ ФОНД ВЫХОДИТ ИЗ ПРОЕКТА – REUTERS. Немецкий фонд, созданный для помощи в строительстве российского газопровода Северный поток-2, планирует полностью разорвать связи с проектом (подробнее).

3. БУДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ. У ЗЕЛЕНСКОГО ЗАЯВИЛИ, ЧТО БАКАНОВ И ВЕНЕДИКТОВА ПОКА НЕ УВОЛЕНЫ. Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова пока не уволены с занимаемых должностей (подробнее).

4. СОВЕТ ЕС СОГЛАСОВАЛ ПЯТЫЙ ТРАНШ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. Предыдущий пакет военной помощи на 500 млн евро был одобрен в конце мая, общая сумма помощи тогда составляла 2 млрд евро. Следовательно, новый пакет также рассчитан на 500 млн евро (подробнее).

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Вадим Ребрина

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