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Трасс заявила о готовности встретиться "лицом к лицу" с Путиным и Лавровым

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 06:56
Трасс заявила о готовности встретиться
Лиз Трасс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в случае своего избрания премьер-министром. Об этом она сообщила на дебатах кандидатов в премьеры в эфире Independent TV.

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По ее словам, она готова встретиться с Путиным на саммите G20, чтобы показать "голоса свободного мира", обращенные против главы Кремля. 

"Я готова встретиться лицом к лицу с Сергеем Лавровым, я готова сказать Путину напрямую и призвать к ответу перед такими важными колеблющимися странами, как Индия и Индонезия. Так что я поехала бы туда и вызвала бы Путина", — сказала она.

Другие кандидаты в премьеры заявили, что не собираются встречаться с Путиным в случае своего избрания на пост.

Читайте также: Трасс выпустила предвыборное видео: обещает "обеспечить" поражение Путина в Украине 

Дмитрий Гриниченко
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война владимир путин переговоры G20 Лиз Трасс
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