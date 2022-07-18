Трасс заявила о готовности встретиться "лицом к лицу" с Путиным и Лавровым

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в случае своего избрания премьер-министром. Об этом она сообщила на дебатах кандидатов в премьеры в эфире Independent TV.

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По ее словам, она готова встретиться с Путиным на саммите G20, чтобы показать "голоса свободного мира", обращенные против главы Кремля.

"Я готова встретиться лицом к лицу с Сергеем Лавровым, я готова сказать Путину напрямую и призвать к ответу перед такими важными колеблющимися странами, как Индия и Индонезия. Так что я поехала бы туда и вызвала бы Путина", — сказала она.

Другие кандидаты в премьеры заявили, что не собираются встречаться с Путиным в случае своего избрания на пост.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени: летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а новый премьер будет назначен на съезде партии в октябре.

9 июля от участия в гонке отказался Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

Вечером 10 июля Трасс вступила в борьбу за пост премьера.

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Дмитрий Гриниченко

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