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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 21 февраля

21.02.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 21 февраля - Фото

1. ИНДИЯ ОТПРАВЛЯЕТ ВАКЦИНУ ПРОТИВ COVID-19 В УКРАИНУ. В Украину приедет 500 000 доз вакцины CoviShield производства местного Serum Institute India. Глава Минздрава Максим Степанов показал видео отгрузки этой партии. (подробнее)

2. У ВАКЦИНИРОВАННЫХ МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ. Минздрав Израиля сообщил, что риск заболевания коронавирусом среди людей, получивших обе вакцины Pfizer-BNT, снизился на 95,8% в сравнении с теми, кто не вакцинировался. (подробнее)

3. FACEBOOK УДАЛИЛ СТРАНИЦУ ВОЕННЫХ МЬЯНМЫ. Социальная сеть Facebook удалила новостную группу True News, управляемую военными Мьянмы, на следующий день после того, как были убиты двое протестующих против переворота. (подробнее)

4. ДЖОКОВИЧ ВЫИГРАЛ AUSTRALIAN OPEN 2021. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева, став победителем Australian Open 2021 года в мужском одиночном разряде. (подробнее)

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