Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 21 ноября

1. В РАЗВЕДКЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ НАПАСТЬ НА УКРАИНУ В ЯНВАРЕ. По словам начальника ГУР МО Кирилла Буданова, Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям и Одессе. (подробнее)

2. В УКРАИНУ ПРИБЫЛО ПЕРВОЕ СУДНО С ИМПОРТНЫМ УГЛЕМ. В Украину прибыло первое судно с импортным углем из семи анонсированных. Судно класса Панамакс с углем прибыло в порт Южный. Объем поставки – 60 500 тонн. (подробнее)

3. УКРАИНА ВОЗОБНОВИЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ БЕЛАРУСИ. По данным Укрэнерго, сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 мВТ⋅час. (подробнее)

4. БАЙДЕН НАМЕРЕН БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ВТОРОЙ СРОК. О желании переизбираться в 2024-м президент Джо Байден сказал на встрече с донорами демократов. Цель этого заявления – ослабить опасения демократов из-за здоровья Байдена и падения его рейтинга до 40%. (подробнее)

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Наталия Медведева

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