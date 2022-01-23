Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 23 января

1. БРИТАНИЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО КРЕМЛЬ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЕСТИ К ВЛАСТИ В УКРАИНЕ МУРАЕВА. РФ ОТРИЦАЕТ. Министерство иностранных дел Великобритании заявляет, что правительство России планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность нового вторжения и последующей оккупации украинской территории. В качестве потенциального кандидата рассматривается экс-нардеп Евгений Мураев (подробнее).

2. США ПЕРЕДАЛИ УКРАИНЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ SMAW-D – ФОТО, ВИДЕО. США передали Украине ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. SMAW-D предназначен для разрушения прочных конструкций (бункеров, заграждений или стен). Также способен уничтожать легкобронированную технику (подробнее).

3. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОБ ОТПРАВКЕ СВОИХ ВОЕННЫХ В УКРАИНУ: КРАЙНЕ МАЛОВЕРОЯТНО. Великобритания и другие страны Запада введут экономические санкции против России, если она вторгнется в Украину, но отправка британских войск туда "крайне маловероятна" (подробнее).

4. У ЗЕЛЕНСКОГО О ЗАЯВЛЕНИИ БРИТАНИИ ПО МУРАЕВУ: РФ И РАНЬШЕ ПОДДЕРЖАЛА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ФИГУРЫ. В Офисе президента прокомментировали заявление МИД Великобритании о том, что правительство России может попытаться привести к власти в Украине пророссийского экс-нардепа Евгения Мураева. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Кремль и ранее оказывал поддержку "незначительным фигурам" (подробнее).

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