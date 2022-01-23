Великобритания об отправке своих военных в Украину: Крайне маловероятно
Великобритания и другие страны Запада введут экономические санкции против России, если она вторгнется в Украину, но отправка британских войск туда "крайне маловероятна". Об этом телеканалу Sky News сказал британский министр юстиции и вице-премьер Доминик Рааб.
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Рааб сказал, что Британия и союзники на Западе поддерживают Украину и "стоят плечом к плечу" с ней, заявляя, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями, если предпримет попытку вторжения, но также и установления марионеточного режима".
Отвечая на вопрос, отправит ли Британия войска в случае вторжения РФ, он сказал: "Крайне маловероятно, что мы это сделаем. Но мы готовы и уже участвуем в программах обучения для поддержки украинцев в их защите. И это абсолютно правильно".
Вчера посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что Украина может пригласить британских военных на свою территорию, если начнутся активные боевые действия с Россией.
- 17 января Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.
- После этого в британском Минобороны не исключили, что Лондон может увеличить поставки оружия Украине.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство хочет новых связей с Украиной и Польшей. Аналитики нарисовали возможную геополитическую линию Лондон-Варшава-Киев.
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