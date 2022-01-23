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Великобритания об отправке своих военных в Украину: Крайне маловероятно

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 13:57
Великобритания об отправке своих военных в Украину: Крайне маловероятно - Фото
Доминик Рааб (фото - ЕРА)

Великобритания и другие страны Запада введут экономические санкции против России, если она вторгнется в Украину, но отправка британских войск туда "крайне маловероятна". Об этом телеканалу Sky News сказал британский министр юстиции и вице-премьер Доминик Рааб.

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Рааб сказал, что Британия и союзники на Западе поддерживают Украину и "стоят плечом к плечу" с ней, заявляя, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями, если предпримет попытку вторжения, но также и установления марионеточного режима".

Отвечая на вопрос, отправит ли Британия войска в случае вторжения РФ, он сказал: "Крайне маловероятно, что мы это сделаем. Но мы готовы и уже участвуем в программах обучения для поддержки украинцев в их защите. И это абсолютно правильно".

Вчера посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что Украина может пригласить британских военных на свою территорию, если начнутся активные боевые действия с Россией.

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Владислав Сердюк
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Великобритания война Донбасс Доминик Рааб
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