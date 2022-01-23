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23.01.2022, 13:05

США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео

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США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видеоСША передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео

США передали Украине ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition. Фото процесса подготовки боеприпасов, оружия и другого оборудования, предназначенного для Украины, показал информпортал Минобороны США.

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Снимки сделаны 21 января. На них видно, что в рамках поддержки были предоставлены гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D.

SMAW-D предназначен для разрушения прочных конструкций (бункеров, заграждений или стен). Также способен уничтожать легкобронированную технику.  

Боеголовка активируется с помощью переключателя в носовой части, способного различать прочные и слабозащищенные цели: он мгновенно детонирует при стрельбе по защищенным целям, и с замедлением при поражении слабозащищенных целей (например, при попадании в мешки с песком детонация задерживается, пока снаряд не погрузится в цель)

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Теги: США, война, Донбасс, M141 Bunker Defeat Munition, SMAW-D
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