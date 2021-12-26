UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 26 декабря

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 26 декабря - Фото

1. ЕСЛИ РОССИЯ АТАКУЕТ С АЗОВСКОГО МОРЯ, УКРАИНА БУДЕТ ОТБИВАТЬСЯ НЕПТУНАМИ. Регион Азовского моря является трудным для Украины, в случае атаки России с моря она будет отбиваться ракетными комплексами "Нептун". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. (подробнее)

2. ГЕРМАНИЯ И США ПО-РАЗНОМУ ОЦЕНИВАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ НОВОГО ВТОРЖЕНИЯ РФ В УКРАИНУ. Два источника в правительстве Германии сообщили агентству Reuters, что Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в желании России снова напасть на Украину. (подробнее)

3. AMAZON И EBAY ПОВЫСИЛИ ТАРИФЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ. Популярный ecommerce-сервис eBay и интернет-ритейлер Amazon с января прибавят к стоимости своих услуг 20% налога на добавленную стоимость в связи со вступлением в силу закона о  "налоге на Google". (подробнее)

4. ДИЗАЙНЕР MCLAREN СОЗДАЛ ПРОЕКТ УКРАИНСКОГО ЭЛЕКТРОСУПЕРКАРА. Стилист McLaren украинского происхождения Максим Шкиндер создал проект национального электрического автомобиля класса "люкс" – Kraіna 225 Shooting Brake Coupe. (подробнее)

Читайте также тексты дня: 

Спецпроект: Археология Рождества

Чем мировые автобренды удивили Китай. Новинки от Audi, Hyundai, Mitsubishi, Ford

Куда поехать на зимние каникулы в Карпаты: лыжи, походы, курорты, еда и празднование 

Как отпраздновать Новый год в метавселенной – собрали интересные варианты 

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 