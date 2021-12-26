Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 26 декабря

1. ЕСЛИ РОССИЯ АТАКУЕТ С АЗОВСКОГО МОРЯ, УКРАИНА БУДЕТ ОТБИВАТЬСЯ НЕПТУНАМИ. Регион Азовского моря является трудным для Украины, в случае атаки России с моря она будет отбиваться ракетными комплексами "Нептун". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. (подробнее)

2. ГЕРМАНИЯ И США ПО-РАЗНОМУ ОЦЕНИВАЮТ ВЕРОЯТНОСТЬ НОВОГО ВТОРЖЕНИЯ РФ В УКРАИНУ. Два источника в правительстве Германии сообщили агентству Reuters, что Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в желании России снова напасть на Украину. (подробнее)

3. AMAZON И EBAY ПОВЫСИЛИ ТАРИФЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ. Популярный ecommerce-сервис eBay и интернет-ритейлер Amazon с января прибавят к стоимости своих услуг 20% налога на добавленную стоимость в связи со вступлением в силу закона о "налоге на Google". (подробнее)

4. ДИЗАЙНЕР MCLAREN СОЗДАЛ ПРОЕКТ УКРАИНСКОГО ЭЛЕКТРОСУПЕРКАРА. Стилист McLaren украинского происхождения Максим Шкиндер создал проект национального электрического автомобиля класса "люкс" – Kraіna 225 Shooting Brake Coupe. (подробнее)

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