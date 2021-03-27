Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 27 марта

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТМЕНИЛ УКАЗЫ ЯНУКОВИЧА О НАЗНАЧЕНИИ ТУПИЦКОГО И КАСМИНИНА СУДЬЯМИ КСУ. Президент отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьей Конституционного суда действующего главы КСУ Александра Тупицкого. Глава КСУ Александр Тупицкий и судья КСУ Александр Касминин "могут отправляться на заслуженный отдых", сказал Зеленский (подробнее).

2. ОТ 6,70 ДО 8,85 ГРН/КУБ. ПОСТАВЩИКИ ГАЗА ОПУБЛИКОВАЛИ ЦЕНЫ НА АПРЕЛЬ. Поставщики природного газа опубликовали цены на ресурс в апреле. Большинство поставщиков решили сохранить цены на газ на уровне 6,99 грн/куб (подробнее).

3. КОРОНАВИРУС. МИНЗДРАВ ВКЛЮЧИЛ В КРАСНУЮ ЗОНУ КИЕВ И БОЛЬШИНСТВО ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ – ТАБЛИЦА. Сначала в красную зону попали 11 областей. Позже Минздрав второй раз за день опубликовал список зон эпидопасности, исключив из красной зоны три области (подробнее).

4. МАСШТАБНЫЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО В МИНСКЕ НЕ СОСТОЯЛСЯ, СИЛОВИКИ ХВАТАЮТ ЛЮДЕЙ: ВИДЕО. Централизованный протест в Минске против режима Александра Лукашенко не состоялся из-за противодействия силовиков — с самого утра они задерживают людей на улицах (подробнее).

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Вадим Ребрина

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