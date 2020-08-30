Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 30 августа
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1. КОРОНАВИРУС. ЗА СУТКИ В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 2000 ЗАБОЛЕВШИХ. За все время эпидемии в стране зарегистрировали почти 120 000 заболевших, 56 734 человека выздоровели и 2527 пациентов умерли (подробнее).
2. ОАЭ ОТМЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БОЙКОТ ИЗРАИЛЯ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВОВАЛ 48 ЛЕТ. Бойкот был отменен в рамках сделки по нормализации двусторонних отношений между странами (подробнее).
3. ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛУКАШЕНКО: В МИНСКЕ ЗАДЕРЖАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ С ИНТЕРНЕТОМ. Десятки тысяч людей вышли на Марш мира и независимости, правоохранители практически сразу начали задерживать протестующих. На 16:00 было задержано 125 человек. (подробнее).
4. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ СМОЖЕТ ПОКИНУТЬ "БАРСЕЛОНУ" ТОЛЬКО ЗА 700 ЕВРО "ОТСТУПНЫХ". Условиями контракта предусмотрена "оговорка о расторжении" — она предполагает выплату игроком "отступных" при досрочном расторжении соглашения (подробнее).
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