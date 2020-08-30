Месси сможет покинуть "Барселону", если заплатит 700 млн евро "отступных" — La Liga

Условие о выплате "отступных" предусмотрено в контракте, который аргентинский футболист подписал с испанским клубом

Сегодня на официальном сайте испанского чемпионата по футболу появилось официальное заявление по поводу возможного ухода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Пока футболист продолжает играть за каталонцев, а если решит уйти, то ему придется заплатить по контракту 700 млн евро "отступных", сообщила La liga.

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"Что касается различных интерпретаций (некоторые из которых противоречат друг другу), опубликованных в СМИ по поводу контракта Месси с ФК "Барселона", Ла Лига считает нужным уточнить, что контракт игрока с клубом еще действует", — говорится в сообщении.

В Ла Лиге уточнили, что контракт известного нападающего содержит в себе "оговорку о расторжении". Она применяется, если футболист решит расторгнуть контракт досрочно и в одностороннем порядке — в этом случае он должен будет выплатить 700 млн евро за свой уход.

По условиям контракта, если Месси не заплатит эту сумму, покинуть "Барселону" он не сможет.

25 августа Месси заявил о своем желании уйти из "Барселоны" — оно было сделано через 11 дней после унизительного поражения клуба в игре с мюнхенской "Баварии": матч закончился со счетом 8:2.

26 августа в "Барселоне" отреагировали на желание Месси покинуть команду — заявили, что не хотят расставаться с ним и пытаются убедить остаться.

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Дарья Мостовая

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