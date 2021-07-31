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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 31 июля

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 31 июля - Фото

1. В СБУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ ПОХИЩАЛИ ЧАУСА. Приняты меры для обеспечения безопасности экс-судьи, ему оказывается медпомощь, заявили в спецслужбе (подробнее).

2. ЭЛИНА СВИТОЛИНА СТАЛА БРОНЗОВОЙ ПРИЗЕРКОЙ ОЛИМПИАДЫ 2020. Это первая для Украины олимпийская медаль по теннису (подробнее).

3. УКРАИНА РАБОТАЕТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 НЕ БЫЛ СЕРТИФИЦИРОВАН. По словам главы Нафтогаза Юрия Витренко, главное не завершение постройки СП-2, а чтобы по нему не шел газ в обход Украины (подробнее).

4. НАПК ОБНАРУЖИЛО ПРИЗНАКИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ДЕКЛАРАЦИЯХ НАРДЕПОВ ИЗ СЛУГИ НАРОДА И ЕВРОСОЛИДАРНОСТИ. Отчеты о проверке 12 деклараций нардепов, топ-чиновников и судьи Верховного суда направят в НАБУ, Нацполицию и ГБР (подробнее).

Читайте профайл: Элина Свитолина завоевала первую для Украины медаль по теннису в истории: биография

Денис Юдин
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