Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 31 июля
1. В СБУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ ПОХИЩАЛИ ЧАУСА. Приняты меры для обеспечения безопасности экс-судьи, ему оказывается медпомощь, заявили в спецслужбе (подробнее).
2. ЭЛИНА СВИТОЛИНА СТАЛА БРОНЗОВОЙ ПРИЗЕРКОЙ ОЛИМПИАДЫ 2020. Это первая для Украины олимпийская медаль по теннису (подробнее).
3. УКРАИНА РАБОТАЕТ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 НЕ БЫЛ СЕРТИФИЦИРОВАН. По словам главы Нафтогаза Юрия Витренко, главное не завершение постройки СП-2, а чтобы по нему не шел газ в обход Украины (подробнее).
4. НАПК ОБНАРУЖИЛО ПРИЗНАКИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ДЕКЛАРАЦИЯХ НАРДЕПОВ ИЗ СЛУГИ НАРОДА И ЕВРОСОЛИДАРНОСТИ. Отчеты о проверке 12 деклараций нардепов, топ-чиновников и судьи Верховного суда направят в НАБУ, Нацполицию и ГБР (подробнее).
Читайте профайл: Элина Свитолина завоевала первую для Украины медаль по теннису в истории: биография
Комментарии