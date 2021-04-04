Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 4 апреля

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ОДОБРИЛ СОЗДАНИЕ НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ. Кабмину поручили создать национальный план вакцинации против COVID-19, в соответствии с которым необходимо до конца года привить большинство взрослого населения Украины. (подробнее)

2. НА ДОВЫБОРАХ В РАДУ ОТ ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИЛ ВИРАСТЮК. ЦИК опубликовала результаты подсчета 100% голосов избирателей в одномандатном избирательном округе № 87. На первом месте оказался представитель партии Слуга народа Василий Вирастюк. (подробнее)

3. ПОПЫТКА ГОСПЕРЕВОРОТА В ИОРДАНИИ. В Иордании прошла серия арестов – по подозрению в заговоре против короля Абдаллы II ибн Хусейна и попытке устроить госпереворот было задержано около 20 человек. (подробнее)

4. ЧЕТА ЗЕЛЕНСКИХ ЛЕТИТ С ВИЗИТОМ В КАТАР. 5 апреля президент Владимир Зеленский с супругой Еленой посетят с официальным визитом Катар. В планах стоит проведение переговоров и подписание ряда документов. (подробнее)

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