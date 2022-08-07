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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 7 августа

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 19:00
Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 7 августа - Фото
Главное за день

1. На Западе растет беспокойство по поводу углубления связей Турции с Россией – FT. Западные страны встревожены углубляющимся экономическим сотрудничеством между Эрдоганом и Путиным и предупреждают о растущем риске того, что страна-член НАТО может подвергнуться ограничениям, если поможет России избежать санкций (подробнее).

2. Россия тянет ПВО в Беларусь, ведет бои на Донбассе и обстрелы на юге – сводка Генштаба. Армия России стягивает дополнительные силы и средства противовоздушной обороны в Беларусь, пытается наступать на ряде направлений на Донбассе и ведет обстрелы на юге в попытке удержать позиции (подробнее).

3. Россия вновь обстреляла Запорожскую АЭС. Целили в хранилище ядерных отходов – Энергоатом. Вечером 6 августа российские оккупанты совершили очередные ракетные обстрелы площадки ЗАЭС и Энергодара. Они попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (подробнее).

4. AI извинилась за "тревогу", которую вызвал доклад о ВСУ, но не отказалась от своих выводов. Amnesty International извинилась за "тревогу и гнев", которые вызвал ее доклад. В нем утверждается, что ВСУ якобы размещают базы в школах, больницах и жилых районах, чем ставят под угрозу мирных жителей (подробнее).

Оксана Житнюк
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