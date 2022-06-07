Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 7 июня

1. ВСУ ОТБИЛИ НАСТУПЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ БАХМУТА. БОЙ ЗА СЕВЕРОДОНЕЦК ПРОДОЛЖАЕТСЯ – ГЕНШТАБ. Россия наступает на Славянск со стороны Изюма, бой за Северодонецк продолжается, а на Бахмутском направлении силам обороны удалось остановить продвижение россиян, говорится в утренней сводке с фронта Генерального штаба ВСУ (подробнее).

2. МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ "АННЕКСИРОВАЛ" У ОНУФРИЯ ЕПАРХИИ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ. Синод РПЦ вывел три епархии Украинской православной церкви Московского патриархата во временно оккупированном Россией Крыму из подчинения главы УПЦ Онуфрия и перевел их в прямое управление патриарха Кирилла (подробнее).

3. НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ХОТЕЛИ КУПИТЬ У РОССИИ КРАДЕНОЕ ЗЕРНО, МЫ ПРИНЯЛИ МЕРЫ – ЗЕЛЕНСКИЙ. Россия постоянно пытается обойти введенные против нее санкции, в том числе найти способы продать за рубеж украденное ею в Украине зерно, сказал президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times (подробнее).

4. ПОЛЬША ПОДПИСАЛА САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЗА 30 ЛЕТ КОНТРАКТ НА ПРОДАЖУ ОРУЖИЯ УКРАИНЕ НА $630 МЛН. Речь идет о контракте на сумму 2,7 млрд злотых (около $630 млн) на продажу Украине самоходных артиллерийских установок Krab (подробнее).

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Вадим Ребрина

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