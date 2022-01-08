Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 8 января

1. ГОСДЕП ОПРОВЕРГ СООБЩЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ СОКРАЩЕНИЯ ВОЙСК США В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ. Сообщения о подготовке сокращения американских войск в Восточной Европе неточны, администрация президента США наоборот готова укрепить восточный фланг НАТО в случае нового вторжения России в Украину, сообщил спикер Госдепа Нед Прайс (подробнее).

2. ДЛЯ КОНКУРЕНЦИИ С РОССИЕЙ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАМЕРЕНА РАЗРАБОТАТЬ ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ. Великобритания должна иметь гиперзвуковое оружие, чтобы конкурировать с Россией, заявил начальник штаба оборона Великобритании Тони Радакин (подробнее).

3. "ЗАЩИТА ЕВРОПЫ". ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗВАЛ СЕНАТ США ПОДДЕРЖАТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Президент призвал Сенат США поддержать законопроект о санкциях против российско-немецкого газопровода Северный поток-2. В нем говорится о необходимости введения санкций против организаций, ответственных за разработку, строительство, эксплуатацию Северного потока-2 и их корпоративных должностных лиц (подробнее).

4. ШТРАФЫ ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ КАССОВЫХ АППАРАТОВ МОГУТ ОТСТРОЧИТЬ ДО 1 ФЕВРАЛЯ – ГЕТМАНЦЕВ. Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике уже предложил соответствующую поправку, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов) до 1 февраля 2022 года (подробнее).

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Оксана Житнюк

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