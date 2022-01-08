Госдеп опроверг сообщения о подготовке сокращения войск США в Восточной Европе
Сообщения о подготовке сокращения американских войск в Восточной Европе неточны, администрация президента США Джо Байдена наоборот готова укрепить восточный фланг НАТО в случае нового вторжения России в Украину. Об этом написал в Twitter спикер Госдепа Нед Прайс.
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Он назвал "неточной" информацию, что США якобы разрабатывают варианты вывода своих войск из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией, которые запланированы на следующую неделю.
Прайс также утверждает, что Госдеп доносил эту позицию изданию NBC, когда оно готовило соответствующую публикацию.
"На самом деле, мы четко заявили России, публично и в частном порядке, что, если РФ продолжит вторжение в Украину, мы укрепим позиции партнеров НАТО на восточном фланге, перед которыми у нас есть священные обязательства как у союзников", – подытожил он.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
- 7 января NBC сообщило, что США якобы согласны обсуждать с РФ сокращение войск в Восточной Европе и одновременно подготовили для Украины новый пакет военной помощи.
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