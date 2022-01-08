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Госдеп опроверг сообщения о подготовке сокращения войск США в Восточной Европе

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 07:58
Госдеп опроверг сообщения о подготовке сокращения войск США в Восточной Европе - Фото
Нэд Прайс (скриншот видео Госдепа США)

Сообщения о подготовке сокращения американских войск в Восточной Европе неточны, администрация президента США Джо Байдена наоборот готова укрепить восточный фланг НАТО в случае нового вторжения России в Украину. Об этом написал в Twitter спикер Госдепа Нед Прайс.

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Он назвал "неточной" информацию, что США якобы разрабатывают варианты вывода своих войск из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией, которые запланированы на следующую неделю.

Прайс также утверждает, что Госдеп доносил эту позицию изданию NBC, когда оно готовило соответствующую публикацию.

"На самом деле, мы четко заявили России, публично и в частном порядке, что, если РФ продолжит вторжение в Украину, мы укрепим позиции партнеров НАТО на восточном фланге, перед которыми у нас есть священные обязательства как у союзников", – подытожил он.

Госдеп опроверг сообщения о подготовке сокращения войск США в Восточной Европе

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Марк Сировой
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