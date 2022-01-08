Для конкуренции с Россией. Великобритания намерена разработать гиперзвуковое оружие
Великобритания должна иметь гиперзвуковое оружие, чтобы конкурировать с Россией. Об этом заявил начальник штаба оборона Великобритании Тони Радакин в интервью The Times.
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Он отметил, что РФ вкладывает значительные ресурсы в три сферы: подводные программы, суперракеты (гиперзвуковые и большой дальности) и системы запрета доступа в определенные зоны (например, российская система ПВО ограничивает доступ иностранных самолетов в зоны у Калининграда).
По его словам, Великобритании необходимо разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы конкурировать с наращиванием военной мощи России.
"У нас их (гиперзвуковых ракет, – ред.) нет, а они должны быть", – сказал Радакин.
Он также отметил, что подводная угроза РФ касается не только подлодок, но и мировой информационной системы – проложенных по дну океана кабелей, по которым передается преимущественная часть мировой информации и интернет-трафика.
По его словам, Россия увеличила возможности для создания угроз этим кабелям. На вопрос, будет ли считаться уничтожение кабелей актом войны, Радакин ответил: "Да".
Также он сообщил, что вызывает "глубокую тревогу" ситуация с российскими войсками вокруг Украины. Радакин подготовил британскому правительству "военные варианты" ответа, однако не рассказал, какие именно.
- В октябре 2021-го сообщалось, что США и Китай испытали гиперзвуковые ракеты.
- В этом же месяце запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" показала Россия.
- В ноябре президент России Владимир Путин увидел "угрозы" для России со стороны Украины и НАТО и пригрозил гиперзвуковым оружием.
- 6 января КНДР сообщила о своем втором испытании гиперзвукового оружия.
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