UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Для конкуренции с Россией. Великобритания намерена разработать гиперзвуковое оружие

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 10:54
Для конкуренции с Россией. Великобритания намерена разработать гиперзвуковое оружие - Фото
Тони Радакин (скриншот видео Royal Navy)

Великобритания должна иметь гиперзвуковое оружие, чтобы конкурировать с Россией. Об этом заявил начальник штаба оборона Великобритании Тони Радакин в интервью The Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что РФ вкладывает значительные ресурсы в три сферы: подводные программы, суперракеты (гиперзвуковые и большой дальности) и системы запрета доступа в определенные зоны (например, российская система ПВО ограничивает доступ иностранных самолетов в зоны у Калининграда).

По его словам, Великобритании необходимо разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы конкурировать с наращиванием военной мощи России.

"У нас их (гиперзвуковых ракет, – ред.) нет, а они должны быть", – сказал Радакин.

Он также отметил, что подводная угроза РФ касается не только подлодок, но и мировой информационной системы – проложенных по дну океана кабелей, по которым передается преимущественная часть мировой информации и интернет-трафика.

По его словам, Россия увеличила возможности для создания угроз этим кабелям. На вопрос, будет ли считаться уничтожение кабелей актом войны, Радакин ответил: "Да".

Также он сообщил, что вызывает "глубокую тревогу" ситуация с российскими войсками вокруг Украины. Радакин подготовил британскому правительству "военные варианты" ответа, однако не рассказал, какие именно.  

СПРАВКА. Гиперзвуковое оружие обычно летит к целям на более низких высотах, чем баллистические ракеты, и может достигать скорости 6200 км/ч, отмечали в Reuters. При этом аналитики говорят, что главная особенность гиперзвукового оружия – не скорость, а маневренность.

Читайте также: Сотни танков. Британия вернет в Германию дивизию на фоне российской угрозы Украине – FT

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания ракеты гиперзвуковое оружие войска россии кабели тони радакин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 