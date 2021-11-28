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Сотни танков. Британия вернет в Германию дивизию на фоне российской угрозы Украине – FT

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 07:57
Сотни танков. Британия вернет в Германию дивизию на фоне российской угрозы Украине – FT - Фото
Танки Великобритании и НАТО (фото – EPA)

Великобритания вернет в Германию дивизию на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает Financial Times.

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В феврале Великобритания завершила 10-летний вывод 20 000 войск из ФРГ, закрытие штаба в Билефельде завершило постоянное присутствие британских войск в Германии, которое длилось со второй мировой войны, пишут журналисты.

Однако 25 ноября британские власти публично заявили, что база НАТО в Зеннелагере, недалеко от немецкого города Падерборн, станет одним из трех новых "региональных сухопутных узлов" для армии Великобритании наряду с Оманом и Кенией.

"Мы выставляем вперед значительное количество наших бронированных машин, чтобы иметь возможность двигаться быстрее, если они потребуются где-нибудь на континенте", – заявил генерал-лейтенант Ральф Вуддисс.

Источник издания из правительства не стал называть точных цифр, но сказал, что планы предусматривают базирование "сотен" танков и бронетехники в Сеннелагере.

Как пишет FT, такое решение связано с все большим беспокойством союзников по НАТО из-за угрозы нового вторжения России в Украину.

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Марк Сировой
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Великобритания вторжение войска россии дивизия Зеннелагер
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