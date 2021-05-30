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Четыре главные новости Украины и мира на 19:30 30 мая

30.05.2021, 19:30
Четыре главные новости Украины и мира на 19:30 30 мая - Фото

1. ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. "ЧЕЛСИ" ОБЫГРАЛ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" СО СЧЕТОМ 1:0Сегодня в Порту на стадионе "Драгау" состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За кубок сражались два английских футбольных клуба "Манчестер Сити" и "Челси" – победителем со счетом 1:0 стал "Ман Сити" (Подробнее). 

2. КБ ЮЖНОЕ ИЗГОТОВИЛО ПЕРВУЮ ГОЛОВКУ САМОНАВЕДЕНИЯ К УКРАИНСКОЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ РАКЕТЕ МОЛНИЯ. Конструкторское бюро Южное изготовило первый опытный образец головки самонаведения к отечественной ракете Молния (Подробнее). 

3. ЗАХВАТ ПРОТАСЕВИЧА. УКРАИНА, США И ЕЩЕ 19 СТРАН ВЫСТУПИЛИ С ОБЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ – СПИСОК. Украина, США и еще 19 стран из Коалиции за свободу СМИ выступили с заявлением из-за захвата в Минске после принудительной посадки самолета оппозиционного журналиста Романа Протасевича, а также давления на свободу СМИ в Беларуси (Подробнее). 

4. В ХАРЬКОВЕ НА МАТЧЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ – ВЛАСТИ АГИТИРОВАЛИ В ШКОЛАХ. В Харькове на футбольном матче "Кривбасс" – "Металл" был установлен рекорд по посещаемости украинских стадионов в этом году – игру посетило 32 300 зрителей (Подробнее). 

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