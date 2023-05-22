Четыре главных новости мира и Украины на 19:30 22 мая

1. ДНЕПР ПОДВЕРГСЯ МАССИРОВАННОМУ УДАРУ РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. Ночью 22 мая над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, в общей сложности восемь человек ранены. (подробнее)

2. ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ НАТО ПРИЗНАЛА ГЕНОЦИДОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Парламентская ассамблея НАТО единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом. (подробнее)

3. РДК И ЛЕГИОН "СВОБОДА РОССИИ" ВОШЛИ В БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ. Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" вошли в Белгородскую область, чтобы создать определенную зону безопасности и отодвинуть российские террористические группировки от украинской границы. Россияне начали эвакуацию хранилища ядерных боеприпасов и объявили в области режим контртеррористической операции. (подробнее)

4. БУДАНОВ ОБРАТИЛСЯ К РОССИЙСКИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ. Начальник ГУР МО Украины рассказал, что нужно делать российским военным, чтобы выжить. (подробнее)

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