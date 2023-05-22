Чотири головні новини світу та України на 19:30 22 травня
1. ДНІПРО ЗАЗНАВ МАСОВАНОГО УДАРУ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. Вночі 22 травня над Дніпропетровщиною збили 15 дронів і чотири крилаті ракети, загалом восьмеро осіб поранено. (докладніше)
2. ПАРЛАМЕНТСЬКА АСАМБЛЕЯ НАТО ВИЗНАЛА ГЕНОЦИДОМ ЗЛОЧИНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ. Парламентська асамблея НАТО одноголосно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а російський режим – рашизмом. (докладніше)
3. РДК ТА ЛЕГІОН "СВОБОДА РОСІЇ" УВІЙШЛИ ДО БЄЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" увійшли до Бєлгородської області, щоб створити певну зону безпеки та відсунути російські терористичні угруповання від українського кордону. Росіяни розпочали евакуацію сховища ядерних боєприпасів та оголосили в області режим контртерористичної операції. (докладніше)
4. БУДАНОВ ЗВЕРНУВСЯ ДО РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. Начальник ГУР МО України розповів, що треба робити російським військовим, аби вижити. (докладніше)
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