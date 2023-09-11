Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 11 сентября

1. В Кривом Роге раздаются взрывы. Россия ракетами и дронами атакует город с ночи. Ночью и с утра 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог крылатыми ракетами и беспилотниками. Около 04:00 в городе раздались взрывы. Мониторинговые каналы сообщили о пусках ракет, предположительно Х-59, с самолетов Су-34 в направлении Кривого Рога. В 07:37 в городе снова раздались взрывы (подробнее).

2. Rheinmetall предоставит Украине еще 40 бронетранспортеров Marder. Федеральное правительство Германии поручило концерну Rheinmetall предоставить Украине еще 40 БМП Marder. Таким образом общее количество полученных Силами обороны Marder должно составить 80 единиц, говорится на сайте оборонного предприятия (подробнее).

3. Украина вернула "вышки Бойко". В ГУР показали видео уникальной операции в Черном море. Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море, в Главном управлении разведки Минобороны заявили об уникальной операции и показали видео (подробнее).

4. В ГУР раскрыли детали возвращения "вышек Бойко": Шаг к освобождению Крыма и Черного моря. В Главном управлении разведки Минобороны назвали возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом по освобождению временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов (подробнее).

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