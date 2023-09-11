Чотири головні новини України та світу на 19:00 11 вересня

1. У Кривому Розі лунають вибухи. Росія ракетами та дронами атакує місто з ночі. Вночі та зранку 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг крилатими ракетами та безпілотниками. Близько 04:00 у місті пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили про пуски ракет, ймовірно Х-59, з літаків Су-34 в напрямку Кривого Рогу. О 07:37 у місті знов пролунали вибухи (детальніше).

2. Rheinmetall надасть Україні ще 40 бронетранспортерів Marder. Федеральний уряд Німеччини доручив концерну Rheinmetall надати Україні ще 40 БМП Marder. Таким чином загальна кількість отриманих Силами оборони Marder має скласти 80 одиниць, йдеться на сайті оборонного підприємства (детальніше).

3. Україна повернула "вишки Бойка". У ГУР показали відео унікальної операції в Чорному морі. Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про унікальну операцію і показали відео (детальніше).

4. У ГУР розкрили деталі повернення "вишок Бойка": Крок до звільнення Криму та Чорного моря. У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов (детальніше).

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