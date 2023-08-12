Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 12 августа

1. Кривой Рог. Россияне нанесли ракетный удар, предварительно — баллистикой. В Кривом Роге утром 12 августа прогремели громкие взрывы, после чего был объявлен сигнал воздушной тревоги. Предварительно, россияне били баллистикой, обошлось без жертв (подробнее).

2. Крымский мост в дыму, раздаются взрывы, оккупанты пишут о ракетах С-200 — фото, видео. После 13:00 в районе переправы раздались взрывы, над мостом поднялся дым в разных местах (подробнее).

3. В России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб. В Калининградской области России разбился истребитель Су-30, экипаж погиб, в РФ говорят о технической неисправности (подробнее).

4. Кличко отреагировал на снос 200-летнего дома на Подоле: говорит, власти не соглашались. Мэр столицы сообщил, что инициирует расторжение Киевсоветом договора аренды от 2009 года на Ярославской 13-Б, "поскольку частный собственник, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие нашего города" (подробнее).

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