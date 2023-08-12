Кривой Рог. В городе прозвучали громкие взрывы, тревога — угроза баллистических ракет

В Кривом Роге утром 12 августа прозвучали громкие взрывы, после чего был объявлен сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

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Около 10:01 жители города слышали как минимум два громких взрыва.

После этого в Днепропетровской области и ряде других регионов была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистических ракет.

Вилкул подтвердил взрывы в городе, а также призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

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