Кривий Ріг. Росіяни завдали ракетного удару, попередньо — балістикою

оновлено

У Кривому Розі зранку 12 серпня пролунали гучні вибухи, після чого було оголошено сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Близько 10:01 жителі міста чули як мінімум два гучні вибухи.

Після цього в Дніпропетровській області та низці інших регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет.

Вілкул підтвердив вибухи у місті, а також закликав нічого не знімати та не викладати у мережу.

ОНОВЛЕНО о 10:49. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про ракетний удар. Попередньо, росіяни били балістикою. Обійшлося без жертв.

Читайте також: Пуски "Іскандерів" були із району окупованого Джанкоя, Зеленський закликає Захід до відповіді

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.