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Кривий Ріг. Росіяни завдали ракетного удару, попередньо — балістикою

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 10:19
Кривий Ріг. Росіяни завдали ракетного удару, попередньо — балістикою - Фото
Кривий Ріг (Фото: скріншот з відео)
оновлено

У Кривому Розі зранку 12 серпня пролунали гучні вибухи, після чого було оголошено сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

Близько 10:01 жителі міста чули як мінімум два гучні вибухи.

Після цього в Дніпропетровській області та низці інших регіонів було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет.

Вілкул підтвердив вибухи у місті, а також закликав нічого не знімати та не викладати у мережу.

ОНОВЛЕНО о 10:49. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про ракетний удар. Попередньо, росіяни били балістикою. Обійшлося без жертв.

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Дмитро Гриниченко
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