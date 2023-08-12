Кривий Ріг. Росіяни завдали ракетного удару, попередньо — балістикою
У Кривому Розі зранку 12 серпня пролунали гучні вибухи, після чого було оголошено сигнал повітряної тривоги. Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.
Близько 10:01 жителі міста чули як мінімум два гучні вибухи.
Після цього в Дніпропетровській області та низці інших регіонів було оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили про загрозу балістичних ракет.
Вілкул підтвердив вибухи у місті, а також закликав нічого не знімати та не викладати у мережу.
ОНОВЛЕНО о 10:49. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про ракетний удар. Попередньо, росіяни били балістикою. Обійшлося без жертв.
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