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Чотири головні новини України та світу на 19:00 12 серпня

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 19:00
Чотири головні новини України та світу на 19:00 12 серпня - Фото
Фото - соцмережі

1. Кривий Ріг. Росіяни завдали ракетного удару, попередньо — балістикою. У Кривому Розі зранку 12 серпня пролунали гучні вибухи, після чого було оголошено сигнал повітряної тривоги. Попередньо, росіяни били балістикою, обійшлося без жертв (детальніше).

2. Кримський міст у диму, лунають вибухи, окупанти пишуть про ракети С-200 — фото, відео. Після 13:00 у районі переправи пролунали вибухи, над мостом піднявся дим у різних місцях (детальніше).

3. У Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув. У Калінінградській області Росії розбився винищувач Су-30, екіпаж загинув, в РФ кажуть про технічну несправність (детальніше).

4. Кличко відреагував на знесення 200-річного будинку на Подолі: каже, влада не погоджувалась. Мер столиці повідомив, що ініціює розірвання Київрадою договору оренди від 2009 року на Ярославській 13-Б, "оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста" (детальніше).

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