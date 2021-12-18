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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 18 декабря

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 18 декабря - Фото

1. ВИЦЕ-КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ НАЗВАЛ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил, что в геополитическом плане строительство трубопровода всегда было ошибкой, и все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. (подробнее)

2. УГОЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ РАЗРЕШЕЛИ ЗАКУПАТЬ ГАЗ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. На время отопительного периода генерирующее оборудование ТЭС и ТЭЦ, для которых основным видом топлива является уголь, при отсутствии в достаточных объемах запасов на складах, сможет использовать природный газ для производства электроэнергии. (подробнее)

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СПЕЦУСЛОВИЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ ДИЯ СИТИ. Президент подписал закон, которым определяются меры, направленные на стимулирование развития ІТ-индустрии. (подробнее)

4. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ ОМИКРОН-ШТАММОМ. Человек, инфицированный омикрон-штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас он находится на лечении. (подробнее)

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