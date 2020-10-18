Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 18 октября

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1. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ | ПЕРЕМИРИЕ ВНОВЬ СОРВАНО. АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НОВЫХ ОБСТРЕЛАХ. В Минобороны Армении заявили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, в Баку назвали это адекватным ответом на действия армян (подробнее).

2. СУПЕРБОЙ. БОКСЕР ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО НЕ СТАЛ АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ, ПРОИГРАВ ТЕОФИМО ЛОПЕСУ. Один из самых титулованных украинских боксеров, 32-летний Василий Ломаченко, не сумел стать абсолютным чемпионом мира в легком весе (подробнее).

3. УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВЫХОДНОГО ДНЯ. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ЕЩЕ 5231 СЛУЧАЙ COVID-19. Общее количество зарегистрированных больных за все время эпидемии в стране подбирается к отметке в 300 000 (подробнее).

4. ПАРТИЗАНСКИЙ МАРШ В БЕЛАРУСИ. В ЦЕНТР МИНСКА ОПЯТЬ СТЯГИВАЮТ СПЕЦТЕХНИКУ: ВИДЕО. В Беларуси проходит 71-й день протестов, на сегодня в столице страны запланирован Партизанский марш. Уже с самого утра к центру Минска начали стягивать силовиков и спецтехнику (подробнее).

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Вадим Ребрина

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