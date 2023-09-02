Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 2 сентября
1. Twitter Маска и Meta Цукерберга сыграли роль в пропаганде России. Исследование Еврокомиссии. Платформы X (Twitter) Илона Маска, а также Facebook и Instagram Марка Цукерберга сыграли роль в распространении российской пропаганды во время полномасштабной войны РФ против Украины, говорится в исследовании Европейской комиссии (подробнее).
2. Коломойский получил подозрение. Инкриминируют мошенничество и отмывание имущества: фото и видео. Олигарха Игоря Коломойского подозревают в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (подробнее).
3. NYT: У россиян новая тактика – поджигают минные поля, чтобы помешать контрнаступлению. Российские оккупанты начали использовать на юге, где продолжается наступление украинских сил, новую тактику – они поджигают минные поля, пытаясь препятствовать движению ВСУ, пишет NYT (подробнее).
4. Россия ударила по Краматорску. Ракета торчит из проезжей части – фото. Российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Ракета попала в проезжую часть. Мэр города Александр Гончаренко сообщил, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало (подробнее).
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